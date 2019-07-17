Прокуратура выявила нарушения в департаменте имущественных отношений

Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) нарушили законодательство при предоставлении государственных услуг, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду.
Прокуратура провела проверку в департаменте по коллективному обращению председателей общественных организаций инвалидов.
«Установлено, что должностные лица департамента нарушили сроки предоставления трём заявителям государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности города федерального значения Севастополь», – говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что одному заявителю отказали в оказании услуги не указав причин.
Прокуратура внесла представление для устранения нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Источник: Вести.Севастополь