Прокуратура выявила нарушения в департаменте имущественных отношений

17 июля 2019     17
Прокуратура выявила нарушения в департаменте имущественных отношений

Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) нарушили законодательство при предоставлении государственных услуг, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в среду.

Прокуратура провела проверку в департаменте по коллективному обращению председателей общественных организаций инвалидов. 

«Установлено, что должностные лица департамента нарушили сроки предоставления трём заявителям государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности города федерального значения Севастополь», – говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что одному заявителю отказали в оказании услуги не указав причин.

Прокуратура внесла представление для устранения нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь

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