Прокуратура выявила нарушения в работе онкодиспансера Севастополя

Сотрудники прокуратуры Гагаринского района в ходе проверки Севастопольского онкологического диспансера имени А.А. Задорожного выяснили, что в марте этого года там были отменены 7 операций из запланированных 10. Причем не по медицинским показаниям, а по причине организационного характера, которую в надзорном ведомстве сочли неуважительной.

Прокуратура считает, что права пациентов были ущемлены. Руководству больницы вынесены 2 представления об устранении выявленных нарушений.

Второе замечание касается инвалида 2 группы с онкологическим заболеванием, которого диспансер не обеспечил лекарствами в полном объеме.

Источник: Вести.Севастополь