Прокуратура добивается расселения жильцов аварийных домов в Балаклаве

25 декабря 2019     6
Прокуратура добивается расселения жильцов аварийных домов в Балаклаве

Прокуратура подала три иска в районный суд Балаклавы на департамент капитального строительства за не расселение жильцов аварийных зданий.

В 2018 году три многоквартирных дома № 8 по улице Междурядной, № 31 по улице Строительной и № 43 по улице Б. Хмельницкого должны были освободить, но департамент не предоставил квартиры и денежные компенсации жильцам, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал департамент капстроительства переселить жильцов и освободить здания, но решение суда ещё не вступило в законную силу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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