Прокуратура обяжет родителей оформить жилую площадь на несовершеннолетних

28 января 2020     13
Прокуратура обяжет родителей оформить жилую площадь на несовершеннолетних

Прокуратура Севастополя в судебном порядке обяжет родителей выделить долю жилой площади для своих несовершеннолетних детей в недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала.

Сотрудники прокуратуры Гагаринского района Севастополя в ходе проверки установили, что 24 родителя нарушили сроки нотариальных обязательств в отношении своих детей. Получив меры социальной поддержки, они не оформили на имя детей приобретенную жилую площадь общую долевую собственность.

Согласно действующему законодательству, на выполнение этих обязательств у родителей есть шесть месяцев с момента покупки жилья.

Для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних прокуратура района предъявила в районные суды Севастополя 24 исковых заявления. В настоящее время документы находятся на рассмотрении.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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