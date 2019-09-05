Прокуратура оставила одну из больниц Севастополя без торговых автоматов

Прокуратура через Арбитражный суд добилась признания недействительным договора между больницей и частной фирмой, которая размещает их в различных учреждениях.

Соглашение предусматривало оплату аренды квадратных метров. Однако в прокуратуре сочли, что договор является притворной сделкой, так как помещения в больнице являются собственностью города Севастополя. А собственник имущества разрешения не давал и торги не проводились. Арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.

Источник: Вести.Севастополь