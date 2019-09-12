Прокуратура проверила безопасность детей в школьных автобусах

Теперь следить за безопасностью детей по пути в школу будет прокуратура, ГИБДД и РосТРАНСнадзор.

С начала учебного года ведомства проводят серию выездных проверок школьных автобусов. Сегодня инспекторы осмотрели пять пассажирских машин, которые привозят детей в школу села Орлиное. Первая смена учеников как раз возвращалась на них с занятий. Проверяющие смотрят, чтобы ремни безопасности были застёгнуты у всех пассажиров, и чтобы на крыше работали проблесковые маячки.

«Обязательно проверяется техническое состояние автотранспортных средств, соответственно проверяется соблюдение требований к водителям, прохождение ими предрейсовых медицинских осмотров, наличие сопровождающих из числа представителей образовательных организаций», – рассказала помощник прокурора Ленинского района Севастополя Марина Кротких.

В июле этого года все школьные автобусы переданы предприятию «Севэлектроавтотранс». Организация координирует доставку детей из отдалённых районов Севастополя к учебным заведениям и обратно домой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь