Прокуратура проверила безопасность детей в школьных автобусах

12 сентября 2019     12
Прокуратура проверила безопасность детей в школьных автобусах

Теперь следить за безопасностью детей по пути в школу будет прокуратура, ГИБДД и РосТРАНСнадзор.

С начала учебного года ведомства проводят серию выездных проверок школьных автобусов. Сегодня инспекторы осмотрели пять пассажирских машин, которые привозят детей в школу села Орлиное. Первая смена учеников как раз возвращалась на них с занятий. Проверяющие смотрят, чтобы ремни безопасности были застёгнуты у всех пассажиров, и чтобы на крыше работали проблесковые маячки.

«Обязательно проверяется техническое состояние автотранспортных средств, соответственно проверяется соблюдение требований к водителям, прохождение ими предрейсовых медицинских осмотров, наличие сопровождающих из числа представителей образовательных организаций», – рассказала помощник прокурора Ленинского района Севастополя Марина Кротких.

В июле этого года все школьные автобусы переданы предприятию «Севэлектроавтотранс». Организация координирует доставку детей из отдалённых районов Севастополя к учебным заведениям и обратно домой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Прокуратура проверила безопасность детей в школьных автобусах
Прокуратура проверила безопасность детей в школьных автобусах

Теперь следить за безопасностью детей по пути в школу будет прокуратура, ГИБДД и РосТРАНСнадзор. С начала учебного года ведомства проводят …


Программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 14-15 сентября в Севастополе
Программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 14-15 сентября в Севастополе

14 сентября 10.00 – Владимирский собор. Краткий молебен о Славянском форуме искусств «Золотой Витязь». 11:00 – кинолекторий у Свято-Владимирского собора. Открытие Х …


В Москве построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала года
В Москве построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала года

21:56 В столице построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой …


Подготовка к отопительному сезону завершается в Ульяновске
Подготовка к отопительному сезону завершается в Ульяновске

В Ульяновске завершается подготовка к отопительному сезону. Всем управляющим компаниям поручено до 15 сентября оформить паспорта готовности многоквартирных жилых домов. …


Глава фонда помощи хосписам оценила севастопольские больницы
Глава фонда помощи хосписам оценила севастопольские больницы

С представителями ОНФ Анна Федермессер посетила восемь учреждений здравоохранения города. Анатолий Яковлевич в больнице уже неделю. Но, говорит, лечение ему …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты