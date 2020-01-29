Прокуратура проверила законность строительства жилых домов на садовых участках

29 января 2020     5
Прокуратура проверила законность строительства жилых домов на садовых участках

В прокуратуру Ленинского района обратилась жительница Севастополя с просьбой проверить, законно ли ведется строительство многоквартирных жилых домов на садовых участках в товариществах «Яблоня» и «Куликово поле».

Женщина увидела в Интернете информацию о продаже квартир в этих домах и привлечении денег будущих жильцов для завершения строительства.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что строительство домов ведется без разрешительной документации. Эти участки предназначены для ведения садоводства.

По результатам проверки в суд направлено 2 иска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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