Прокуратура проверила законность строительства жилых домов на садовых участках

В прокуратуру Ленинского района обратилась жительница Севастополя с просьбой проверить, законно ли ведется строительство многоквартирных жилых домов на садовых участках в товариществах «Яблоня» и «Куликово поле».
Женщина увидела в Интернете информацию о продаже квартир в этих домах и привлечении денег будущих жильцов для завершения строительства.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что строительство домов ведется без разрешительной документации. Эти участки предназначены для ведения садоводства.
По результатам проверки в суд направлено 2 иска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь