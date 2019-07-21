Прокуратура проверяет доступность пляжей Севастополя для инвалидов

21 июля 2019     23
Прокуратура проверяет доступность пляжей Севастополя для инвалидов

Прокуратура Балаклавского района и уполномоченный по правам человека в Севастополе проверили, насколько доступен для людей с ограниченными физическими возможностями пляж в бухте Ласпи. Рядом с ним расположен пансионат “Изумруд”, находящийся в ведении государственного унитарного предприятия Севастополя.

Пляж огорожен забором, вход на его территорию стоит 100 рублей. Как пояснил директор пансионата Борис Фурда, средства расходуются на инфраструктуру пляжа, а посетителям выдают кассовые чеки.

«Визуальным осмотром в настоящее время можно констатировать, что государственным предприятием не принято в полной мере мер по обеспечению доступности инвалидов. Указанная инфраструктура не отвечает этим требованиям», – заявил Игорь Лошаков, заместитель прокурора Балаклавского района г.Севастополя.

К бетонированному пляжу от жилых корпусов пансионата “Изумруд” ведёт лестница. Бесплатно спуститься на пляж можно по необорудованной тропе, которая проходит за территорией пансионата и начинается у его центральных ворот.

«Директор рассказал о том, что есть свободный доступ. Я могу сказать, что это не доступ – это козья тропа, по которой по мнению очевидцев, людей, находящихся на пляже, давно никто не ходил. Пройти там взрослому человеку практически невозможно», – считает Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в г.Севастополе.

Прокуратура проведёт дополнительную проверку, по итогам которой может вынести пансионату предписание оборудовать для инвалидов спуск к морю.

Источник: Вести.Севастополь

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