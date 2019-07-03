Прокуратура Севастополя через суд требует у школ устранить антитеррористические нарушения

Сообщение об этом появилось на официальном сайте севастопольской прокуратуры.

Специалисты провели ряд рейдов и установили, что несколько общеобразовательных школ Ленинского района не оборудованы охранной сигнализацией, целостным ограждением по периметру территории, а также не имеют системы контроля и управления доступом на контрольно-пропускном пункте.

Дополнительно заявляют, что эксперты также обнаружили ряд других нарушений. О выводах сообщают в пресс-службе:

“По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд 8 исковых заявлений с требованием обязать администрации общеобразовательных учреждений устранить выявленные нарушения, а департамент образования и науки города – выделить для этого необходимые денежные средства”.

Сейчас иски рассматривают в Ленинском районном суде.

В декабре прошлого года суд уже обязал профинансировать антитеррористическую безопасность школ и детских садов города

фото systema-b.ru

Источник: Вести.Севастополь