Прокуратура считает незаконной рекламу квартир в ЖК «Морской»

12 февраля 2020     8
Прокуратура считает незаконной рекламу квартир в ЖК «Морской»

Прокуратура Балаклавского района установила, что на объекты недвижимости в ЖК «Морской» в урочище Ласпи отсутствуют проектная декларация и заключение уполномоченного органа исполнительной власти о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве жилья. 

Несмотря на это квартиры в жилом комплексе продаются. В сети Интернет размещена реклама о продаже жилой недвижимости в «Морском», что нарушает действующее законодательство в сфере долевого строительства жилья. Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании информации о продаже запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта www.yuga-build.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Прокуратура считает незаконной рекламу квартир в ЖК «Морской»
Прокуратура считает незаконной рекламу квартир в ЖК «Морской»

Прокуратура Балаклавского района установила, что на объекты недвижимости в ЖК «Морской» в урочище Ласпи отсутствуют проектная декларация и заключение уполномоченного …


Появление павильонов на Столетовском проспекте вызвало недоумение в правительстве Севастополя и ОНФ
Появление павильонов на Столетовском проспекте вызвало недоумение в правительстве Севастополя и ОНФ

По мнению представителей ОНФ, недавно установленные на перекрёстке Столетовского проспекта и улицы Колобова торговые павильоны не только испортили внешний вид …


Безутешная женщина в один день узнала о беременности и гибели любимого
Безутешная женщина в один день узнала о беременности и гибели любимого

Жительница американского города Техас в один день узнала о беременности и смерти своего возлюбленного. Об этом сообщается на сайте телестанции …


Эпидемия коронавируса помогла россиянам найти свою любовь
Эпидемия коронавируса помогла россиянам найти свою любовь

Молодые россияне познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации из Китая из-за коронавируса и влюбились друг в друга. Их историю …


Владельцы нелегальных павильонов на улице Колобова заплатят штраф
Владельцы нелегальных павильонов на улице Колобова заплатят штраф

По мнению представителей ОНФ, недавно установленные на перекрёстке Столетовского проспекта и улицы Колобова торговые павильоны не только испортили внешний вид …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты