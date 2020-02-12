Прокуратура считает незаконной рекламу квартир в ЖК «Морской»

Прокуратура Балаклавского района установила, что на объекты недвижимости в ЖК «Морской» в урочище Ласпи отсутствуют проектная декларация и заключение уполномоченного органа исполнительной власти о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве жилья.

Несмотря на это квартиры в жилом комплексе продаются. В сети Интернет размещена реклама о продаже жилой недвижимости в «Морском», что нарушает действующее законодательство в сфере долевого строительства жилья. Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании информации о продаже запрещенной к распространению, сообщает пресс-служба ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта www.yuga-build.ru

Источник: Вести.Севастополь