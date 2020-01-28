Пропавшего в Севастополе каякера продолжают искать 10 спасателей

В поисково-спасательных работах 27-28 января были задействованы 10 человек, два плавсредства и две единицы техники.

Мужчину, пропавшего 22 января в море на каяке, спасатели продолжают искать ежедневно. Они на катере обследую берег от мыса Херсонес до пляжа Любимовка, а также Казачья, Стрелецкая, Южная, Карантинная и Севастопольская бухты.

Поиски продолжаются. Каяк мужчины был обнаружен спасателями 23 января на берегу между камнями у Константиновского равелина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГКУ ЦГЗ Севастополя

Источник: Вести.Севастополь