Пропавшую пятилетнюю девочку начали искать с беспилотников

14 ноября 2019     28
Пропавшую пятилетнюю девочку начали искать с беспилотников

Поиски 5-летней Дарьи Пилипенко, пропавшей в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма, шли всю ночь, а утром в небо запустили беспилотники.

Со всего Крыма и даже других регионов юга России в село приехали волонтеры, готовые помочь правоохранительным органам найти девочку. Их уже больше 260 человек. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым» открыл штаб в Кропоткино. Поиски осложняются большим количеством в селе выгребных ям и колодцев –волонтеры обследуют каждый.

Даша ушла из дома 12 ноября. Дочку воспитывает отец. Он закрыл ее дома одну, а когда вернулся, обнаружил дверь открытой. Даши там уже не было. Никаких следов взлома замка нет. То есть, скорее всего, дочка сама открыла дверь и куда-то ушла. Те, кто знают Дашу, говорят, что она развита не по годам и растет очень самостоятельной девочкой.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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