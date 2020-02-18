Проспект Победы в Севастополе отремонтируют за 47 миллионов рублей

18 февраля 2020     14
Проспект Победы в Севастополе отремонтируют за 47 миллионов рублей

В рамках проекта «Улицы Победы» началось комплексное благоустройство Проспекта Победы.

Проект «Улица Победы» предусматривает приведение в нормативное состояние улиц в 83 городах России, названия которых связаны с Победой в Великой Отечественной войне.

Каждый регион при формировании программы дорожных работ на 2020 год включил в перечень городские улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны, нуждающиеся в обустройстве. В Севастополе на проспекте Победы отремонтируют тротуары и проезжую часть.

Протяжённость дороги – 1,63 километра. Стоимость работ – чуть более 47,2 миллиона рублей. Большая часть реконструкции будет завершена к 9 мая. Полное окончание работ запланировано на 20 июня.

Работы проинспектировал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он прошёл по проспекту и высказал ряд предложений. В частности, провести ремонт фасада почтового отделения и перенести остановку общественного транспорта ближе к поликлинике, а также организовать к ней удобный подъезд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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