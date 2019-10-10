Противника смел «Торнадо» – морская пехота Каспийской флотилии опробовала систему залпового огня

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Морские пехотинцы Каспийской флотилии впервые выполнили стрельбы из реактивной системы залпового огня «Торнадо» в Дагестане.
– На Тихоокеанском флоте спасатели тренировались оказывать помощь, лежащей на грунте подводной лодке.
– На Камчатке морская авиация и пехота отрабатывали действия по захвату аэродрома условного противника.
– А морпехи Балтийского флота повышали свою парашютно-десантную подготовку
– Летчики Северного флота проходят по НИТКЕ в Крыму. На наземном испытательном тренировочном комплексе авиации (НИТКА) они тренируют навыки взлета и посадки с палубы авианосца.
– На Черноморском флоте подлодка «Колпино» тренируется уходить от кораблей и производит пуски ракет из подводного положения.
Источник: Вести.Севастополь