Противника смел «Торнадо» – морская пехота Каспийской флотилии опробовала систему залпового огня

10 октября 2019     13
Противника смел «Торнадо» - морская пехота Каспийской флотилии опробовала систему залпового огня

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Морские пехотинцы Каспийской флотилии впервые выполнили стрельбы из реактивной системы залпового огня «Торнадо» в Дагестане.

– На Тихоокеанском флоте спасатели тренировались оказывать помощь, лежащей на грунте подводной лодке. 

– На Камчатке морская авиация и пехота отрабатывали действия по захвату аэродрома условного противника.

– А морпехи Балтийского флота повышали свою парашютно-десантную подготовку

– Летчики Северного флота проходят по НИТКЕ в Крыму. На наземном испытательном тренировочном комплексе авиации (НИТКА) они тренируют навыки взлета и посадки с палубы авианосца.

– На Черноморском флоте подлодка «Колпино» тренируется уходить от кораблей и производит пуски ракет из подводного положения.

Источник: Вести.Севастополь

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Противника смел «Торнадо» - морская пехота Каспийской флотилии опробовала систему залпового огня
Противника смел «Торнадо» – морская пехота Каспийской флотилии опробовала систему залпового огня

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Морские пехотинцы Каспийской флотилии впервые выполнили стрельбы из реактивной системы …



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