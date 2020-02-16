Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморский флот

На выведенном из состава Военно-морского флота большом противолодочном корабле «Керчь» Черноморского флота прошла торжественная церемония спуска Военно-морского флага.

Всего в проекте 1134-Б серии «Беркут-Б» было семь БПК. Четыре из них встали на вооружение Черноморского флота. Корабли этого проекта предназначались для противолодочной и противовоздушной обороны.

«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта был включен в состав военно-морского флота 48 лет назад. Входил в 30-ю дивизию противолодочных кораблей Черноморского флота. 5 января 1976 года БПК «Керчь» вышел на первую боевую службу в Средиземное море. Корабль за время нахождения в составе сил постоянной готовности прошел более 180 тысяч морских миль. Флагман Черноморского флота пробыл на боевом дежурстве вплоть до 2000 года. В 2015 году принято решение о списании корабля и выводе его из состава Черноморского флота.

Головной корабль проекта 1134Б «Очаков» был спущен на воду в 1971 году. БПК совершил 9 боевых походов в Атлантику и Средиземное море, пройдя за 16 лет активной службы сотни тысяч морских миль. Три раза «Очаков» завоевал звание лучшего корабля Военно-Морского Флота. После пожара, на корабле был спущен Андреевский флаг и корабль отправился на отстой у Троицкой бухты в Севастополе. Но последний свой бой уже списаный БПК дал в 2014 году во время «Крымской весны». На борту «Очакова» был подорван заряд заложенной взрывчатки. Корабль затопили для того, чтобы заблокировать военно-морскую базу ВМС Украины на озере Донузлав.

На всех «беркутовцах» установлено уси­ленное зенитное ракетное и артиллерийское вооружение. Противолодочный корабль «Азов» стал единственным кораблём, прошедшим модернизацию под установку опытного многоканального зенитно-ракетного комплекса «Форт» с ракетами вертикального старта. Перед включением в состав вооружения атомных крейсеров, новейшие ЗРК проходили испытания именно на этом БДК. «Азов» стал первым в мире боевым кораблём, вооружённым аналогом комплекса наземного базирования С-300. В 2000 году корабль был разоружён и исключён из состава военно-морских сих России.

Еще один корабль проекта «Николаев» с 1971 по 1984 находился в составе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. После, был перечислен в состав ТОФ.

Торжественный ритуал спуска Военно-морского флага на противолодочном корабле «Керчь» возглавил восьмой командир БПК вице-адмирал Сергей Викторович Абраменко. На борт «Керчи» поднялись ветераны всех кораблей проекта. Первый, еще советский флаг «Керчи», вместе со спущенным сегодня Андреевским, переданы в музей Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь