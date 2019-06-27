Противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование

Новое оборудование на сумму более 1,3 миллиона рублей поступило в противотуберкулёзный диспансер, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.

«Всё оборудование новое, современное. Оно позволит нам вывести лечение пациентов на уровень выше. К примеру, анализатор электролитов крови позволит регулярно контролировать вероятные побочные эффекты, возникающие от химиотерапии у пациентов с мультирезистентным туберкулезом. Отмечу и современный 12-канальный электрокардиограф, который даст возможность более качественно следить за побочными эффектами со стороны кардиоваскулярной системы», – сказал главный врач противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий.

Планируется, что до конца 2019 года в диспансере обновят медицинскую и лабораторную мебель.

В конце мая в противотуберкулезном диспансере начался капитальный ремонт. Работы начали с полного обновления кровли. Завершить капремонт планируют к 2022 году.

Источник: Вести.Севастополь