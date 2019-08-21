Профессию крановщика оставили в списке разрешенных для женщин

Минтруд страны предложил сократить список запрещенных для женщин профессий, который утвердили недавно. Пока россиянки не могут, например, работать дальнобойщиками, боцманами и машинистами электропоездов. Но есть тяжёлая и сложная работа, которую женщины все же выполняют. Настоящим профессионалом коллеги считают жительницу Севастополя Татьяна Парову. Она управляет грузоподъёмной машиной.

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Каждый рабочий день Татьяна Парова начинает с проверки механизмов. Почти за 30 лет работы на козловом кране она по звуку научилась понимать, все ли в порядке. Хотя профессию выбрала не сама, – посоветовала мама. Но как только начала работать, дело свое полюбила.

«Мне даже запах крана нравится, я там хорошо себя чувствую, и работа нравится, мы хорошо получали – по 550 рублей – это для девушки молодой, мне было 17, много. Я с первой получки купила маме сережке, сестре одежду», – вспоминает Татьяна Ивановна.

Работать на 15-метровой высоте – большая ответственность. Здесь и слаженность с коллегами очень важна. В команде со стропальщиком Сергеем Катюшечевым Татьяна Ивановна работает 10 лет. Общий язык нашли сразу. Детская мечта стать воспитателем тут нашла свое выражение.

«Я их сверху просто воспитываю иногда», – смеется Татьяна Ивановна. «В работе, если честно, она такая щепетильная: отойдите, не стойте, – звонит сразу в звонок, – рассказывает Сергей Катюшечев, – уже говоришь майна-майна, а она все равно: потихоньку-потихоньку».

Но такая тактика не подводит. За годы работы экстремальных случаев не было. Искусство управления многотонным краном покорилось Татьяне Ивановне уже давно. А 6 лет назад машинист 4-го разряда занялась бисероплетением.

Потом училась через интернет: бралась только за сложные работы. И так во всех творческих увлечениях, которые стали частью жизни еще в детстве. Живопись – еще одна страсть Татьяны Ивановны. Сейчас в коллекции осталось только несколько пейзажей, остальные раскуплены или подарены близким.

«Времени, конечно, нет, но, если оно есть, новенькое что-то делаю. Ну люблю, люблю красоту», – говорит мастер.

На заказ женщина делает и изделия из бисера: цветы и деревья: березы, сакуру, глицинии. И очень хочет создать большое дерево для себя. Наверное, это будет ивушка, люблю ее за изящность, говорит Татьяна Ивановна.

Вероника Андреева, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь