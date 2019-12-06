Профсоюзы Севастополя отмечают 25-летие

Четверть века назад в Севастополе были организованы профсоюзы. Декабрь 1994 года стал точкой отсчёта возрождения объединения представительства трудовых коллективов.

Об этом Вести ФМ рассказал экс-председатель профсоюза «Севтеплоэнерго» Виктор Белый. Он уточнил, что после распада Советского Союза поменялась профсоюзная структура. Из вертикальной – когда подчинение было административно-территориальным – стала отраслевой. Профсоюзы и администрация города заключили региональное соглашение для решения актуальных вопросов. Однако, былая сила профсоюзов в настоящее время утрачена. Это связано с изменениями в трудовом кодексе, а также низкой гражданской позицией в этом вопросе, считает Виктор Белый

«Кодексе законов о труде как будто сохранился со времён Советского Союза, но поменялись многие статьи не в пользу работника, а в пользу работодателя. Например, была статья о запрещении работы в выходные и праздничные дни. Категорически запрещается работать в эти дни, кроме четырёх экстренных случаев. И то администрации необходимо было брать у профсоюза разрешение на работу в выходные дни. Сейчас в статье написаны эти четыре экстренных случая и добавлена формулировка «и другие работы». И теперь если ставишь вопрос перед администрацией, они указывают на эти статьи. Сила профсоюза велика, но необходимо активно принимать участие в развитии профсоюзного движения. Если будет поддержка населения, профсоюзы имеют даже законодательную силу», – говорит Белый.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь