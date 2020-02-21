Процедуру трудоустройства для иностранных студентов упроcтят

Государственная дума России приняла закон, по которому разрешение на работу очникам получать будет не нужно. Эта инициатива стала одним из итогов работы V Ливадийского форума, который прошел в Крыму этим летом. Тогда глава болгарского общества русофилов Николай Малинов рассказал, что половина студентов из этой страны бросает учебу в России из-за нехватки средств.

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На столе Занга всегда два компьютера. Так удобнее одновременно писать аспирантскую диссертацию и отвечать на вопросы соотечественников. Помогать вьетнамским студентам поступать в российские вузы – его работа. На время учёбы будущий политолог устроился на должность координатора по образованию за рубежом в один из крупнейших российских университетов.

«Я представляю образование в России для вьетнамских абитуриентов, объясняю им как учиться в России, помогаю им с документами, как подготовиться к экзаменам, поступить в русские вузы», – рассказывает студент Севастопольского государственного университета Динь Ле Хонг Занг.

Найти подработку по душе всем иностранным студентам-очникам станет проще. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который упростил процедуру трудоустройства.

Раньше право легально работать студенту с иностранным гражданством давали два документа: разрешение на работу и патент. Чтобы их получить необходимо было собрать и предоставить в миграционную службу пакет из семи документов и заплатить госпошлину. Действовало разрешение всего год, затем его необходимо было продлевать. А за работу без него иностранцам грозил штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Бюрократические сложности привели к тому, что из 200 тысяч иностранных студентов российских вузов, в 2018 году на работу решили устроиться только 850. Это данные из сопроводительных документов к законопроекту. Теперь работодателю будет достаточно справки с места учёбы студента. Важно только, чтобы у вуза была государственная аккредитация. В Севастопольском государственном университете сегодня около 600 студентов из-за рубежа. В этом году число мест как минимум на двух факультетах – увеличат.

«Это морские специальности, потому что для Севастопольского госуниверситета такой морской вектор он актуальный, и востребован, кстати, на мировом уровне, – говорит проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Иван Кусов – И, если брать, например, отдельно программу по Сирии – мы хотим точечно с этой страной работать, в русле поручений президента. В Сирии большая потребность в учителях русского языка, поэтому мы целевым образом будем запрашивать квоты на подготовку учителей».

В СевГУ отмечают – приезжают на учебу, как правило, лучшие представители своих стран. Чтобы получить квоту россотрудничества, нужно пройти строгий отбор. Есть и те, кто вуз не заканчивает. Ведь проживание в России семье студента обходится не дёшево.

«Поскольку упростили все, все, все эти задачи, нам как раз будет очень хорошо, чтобы подрабатывать, потому что ждать деньги только от родителей это очень сложно. Я бы, наверное, работал, например, барменом или официантом», – рассказывает студент Севастопольского государственного университета Мукембу Грегори Люка Экзосе.

Устроиться на работу Люка сможет уже в следующем учебном году. Если закон подпишет Президент, в силу он вступит через 180 дней после официальной публикации. Пока же, всё свободное время будущий кораблестроитель отдаёт дополнительным занятиям. Чтобы проектировать суда лучше своих сверстников и остаться работать в России.

Алена Давыдова, Сергей Буторин, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь