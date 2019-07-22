Прошла первая репетиция морского парада в честь Дня ВМФ

Сегодня утром в Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели первую совместную тренировку военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота страны. Они отработали и эпизоды морского боя, сообщила пресс-служба флота.
Следующая общая тренировка в Севастопольской бухте пройдет 24 июля, а генеральная репетиция назначена на 26 число. Сам парад начнется утром в воскресенье 28 июля. В эти дни для морского общественного транспорта рейд будет закрыт.
С программой празднования Дня ВМФ в Севастополе можно познакомиться здесь.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Юрия Югансона
Источник: Вести.Севастополь