Прошли игры 13 тура Премьер-лиги КФС

Сегодня на 4 площадках прошли игры 13 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Центральный матч между двумя лидерами этого сезона: ФК “Евпаторией” и “ТСК-Таврией” – был сыгран в Симферополе.

За предыдущие 12 туров в активе у евпаторийцев было 29 очков, что на 2 больше, чем у “таврийцев”. И вот симферопольская команда потерпела новое поражение. Со счетом 4:0 она сегодня проиграла “Евпатории”. Самым результативным игроком этого матча стал Николай Хомич – он сумел забить три мяча, один с пенальти. Автором еще одного гола стал Амир Натхо.

В это же время в Керчи на стадионе им. 50-летия “Октября” местный “Океан” играл с феодосийским “Фаворит-ВД Кафой”. По итогам 12 тура команды были на соседних позициях в турнирной таблице – “Океан” с 5-ю очками расположился на 7-м месте, а “Кафа” с 10-ю баллами занимала шестую строчку.

На 27-ой минуте Владимир Сечин из Феодосии отправил первый мяч в ворота “Океана”. Во втором тайме Алан Хугаев точным броском сравнял счет. Георгий Кумаритов забил второй гол феодосийцам, но его не засчитали из-за нарушения правил, а игроку судья вынес повторное предупреждение. Возможно, эта встреча окончилась бы ничьей, если бы на 72-ой минуте Михаил Рожков из команды “Фаворит ВД- Кафа” не отправил мяч в свои ворота. В итоге 2:1 в пользу “Океана”.

“Крымтеплица” сегодня мерилась силами с бахчисарайским “Кызылташем” и выиграла со счетом 3:1. Первой гол в этой игре с пенальти забил Роллан Погорельцев. А во втором тайме отличились Владимир Сычевой и Редван Мемешев. Единственный гол в ворота “Крымтеплицы” на 54-ой минуте удалось отправить Александру Рыболовлеву.

О том, как сыграли ФК “Севастополь” и “Инкомспорт”, можно прочитать здесь.

Игры заключительного 14 тура пройдут 17 ноября.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь