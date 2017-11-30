В Севастополе отмечается резкое возрастание проявлений телефонного мошенничества. Как не стать жертвой?

Органами прокуратуры города проведен анализ поступающих в органы прокуратуры и правоохранительные органы города сообщений и заявлений граждан о фактах правонарушений мошеннического характера, совершенных в отношении них или их близких родственников.

Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 159) предусмотрена уголовная ответственность за совершения мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления.

Несмотря на проводимый комплекс профилактических мероприятий, направленных на борьбу с мошенниками, в том числе и «телефонными», отмечается резкое возрастание проявлений «телефонного мошенничества», и борьба с этим видом преступлений обостряется.

Мошенничество все больше приобретает новые свойства, оно становится особым видом информационного воздействия на человеческую психику.

Данный вид преступного посягательства относится к категории технически сложных по замыслу и исполнению преступлений. Для его осуществления злоумышленники часто объединяются в группы с четким распределением ролей в процессе подготовки и реализации преступного замысла. Организаторы и исполнители нередко обладают знаниями в области психологии.

В ходе расследования ряда уголовных дел органами внутренних дел установлено, что совершением большинства указанных преступлений занимаются осужденные лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

В своем большинстве преступниками при совершении преступлений используются следующие схемы:

1. Произвольно набирается номер телефона, после чего злоумышленник на «искаженном» языке представляется родственником (сыном), якобы совершившем ДТП, либо задержанным сотрудниками полиции за совершение преступления. На вопрос: «что с голосом?» сообщают, что разбита губа, сломана челюсть и т.д., и разговаривать он не может, после чего, передает трубку телефона другому лицу. Представившись следователем либо сотрудником ГИБДД сообщник поясняет, что для того чтобы родственника отпустили и не возбуждали в отношении него уголовное дело, необходимо посредством электронного перевода перечислить денежные средства на указанных им лиц, либо передать наличными человеку, который лично прибудет для их получения. Другой вариант указанного преступления, где жертвой преступления являются подростки, выглядит примерно так – злоумышленники, услышав голос ребенка, взявшего телефон, представляются приемной «Деда Мороза» либо его доверенными лицами и предлагают ребенку заказать себе и родителям подарки на Новый год, в ходе разговора с ребенком злоумышленник узнает адрес его проживания, после чего просит собрать дома золотые изделия, деньги, сложить эти вещи в пакет и выбросить в форточку, где этот пакет уже ждет соучастник.

2. Рассылаются SMS-сообщения с текстом: «обслуживание вашей банковской карты заблокировано» и указываются номера телефонов, по которым можно узнать информацию по данному факту. После того как граждане перезванивают на указанные номера, преступники представляются сотрудниками банков, в ходе разговора узнают, является ли гражданин владельцем банковской карты, если да, то сообщают, что с банковской картой возникли проблемы, и в целях исключения блокировки, необходимо немедленно через банковский терминал протестировать и произвести активацию банковской карты. Гражданин, введенный в заблуждение, через банковский терминал, по указанию злоумышленников, осуществляет перевод денежных средств со своего счета на счет указный ими же, а так же производит оплату различных услуг, включая оплату услуги связи.

3. Размещаются заведомо ложные объявления на страницах сети Интернет или в средствах массовой информации, например, в газете «Экспресс» и др., о продаже различных товаров, после того как преступники получают задаток за обещанный товар по «Блиц» переводу, либо на счет сотового телефона, они прерывают связь с покупателями, не предоставив товар.

4. Рекламируют биологически-активные добавки в радиопередачах. Граждане, заинтересовавшиеся в приобретении указанной продукции, сами перезванивают по указанным многоканальным телефонам. В ходе телефонных разговоров у граждан (а это, чаще всего, престарелые, одиноко проживающие граждане) узнается личная информация. В дальнейшем, на номер телефона гражданина перезванивают злоумышленники, представляясь государственными служащими, сотрудниками банка, социальных служб либо пенсионного фонда и т.д., предлагают материальную выгоду. Например, компенсация в ходе реализации президентской программы для ветеранов войны или тружеников тыла, в обмен на перевод «незначительной» денежной суммы на расчетные счета. В дальнейшем, если сумеют заинтересовать граждан в «получении больших денег», выманивают у них еще более крупные суммы.

Отличие мошенничества от других видов хищений заключается в том, что потерпевшая сторона, введенная злоумышленником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имеющиеся денежные средства в надежде получить материальную выгоду или избежать нежелательных последствий. Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через определённый период времени, позволяющий мошенникам не только полностью завладеть имуществом, но и скрыть какие-то важные обстоятельства.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, нужно придерживается простых правил:

1. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам (якобы родственников совершивших ДТП, либо задержанных полицией) с просьбой о материальной помощи. Выясните, кто находится с Вами на связи, как его фамилия, имя, сколько ему лет, откуда он родом, где находится, знает ли он хорошо Ваших родственников и друзей, в том числе как он выглядит. Конкретные вопросы поставят мошенника в тупик, он начнет врать либо прервет звонок. Кроме того, передача денег лжесотруднику полиции за то, чтобы в отношении родственника не возбуждали уголовное дело, может квалифицироваться по ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника).

2. Игнорируйте звонки с информацией о том, что Вам положена какая-либо денежная компенсация в обмен на перевод денежных средств на расчетные счета.

3. При получении SMS-сообщения о проводимой акции и получении приза, помните, что настоящий выигрыш не подразумевает бонусной оплаты, а также оплаты 13% от стоимости приза, либо его денежного эквивалента. Просто позвоните в офис данной компании и уточните, проводится ли на самом деле указанная акция и действительно ли Вы стали её призером.

4. Игнорируйте SMS-сообщение от неизвестных вам абонентов с просьбой перезвонить на данный абонентский номер. С Вашего счета может быть автоматически снята значительная сумма денег.

5. Проведите беседу с детьми о том, что бы они ни вели телефонных разговоров с незнакомыми людьми, не называли персональных данных и адреса проживания неизвестным лицам.

6. Получив сообщение о блокировании банковской карты, не звоните на номера указанные в SMS-сообщении, а свяжитесь с банком по телефону «горячей линии», как правило, он указан на оборотной стороне банковской карты. При разговоре с «операторами банка» не называйте пароль карты, ее реквизиты, свои персональные данные: вся необходимая информация у банковских работников имеется и она сообщается при открытии счета.



sevproc.ru