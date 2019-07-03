Прыжок с вершины Кая-Баш – экстрим в Севастополе

3 июля 2019     20
Прыжок с вершины Кая-Баш - экстрим в Севастополе

Выйти из зоны комфорта в Севастополе предлагают сделать шаг в бездну – прыгнуть со страховкой с высоты небоскрёба. Зачем люди делают это, почему за острыми ощущениями экстремалы едут именно в Крым, и как всё должно быть сделано, чтобы страховка не подвела? 

Такой экстрим не для слабонервных. Прыжок с веревкой со скалы. Один шаг – и ты уже в воздухе. Решиться на это может не каждый. И любой следующий прыжок – как первый. Эмоции каждый рез испытываешь заново. Хочешь не хочешь, а срабатывает инстинкт самосохранения.

Корреспондент “Вести-Севастополь” Анастасия Репикова описывает своё ощущения свободного падения: “Здесь 260 метров над уровнем моря – и всего 4 секунды свободного падения. Когда на стоишь на самом краю, очень сложно сделать шаг вниз. Ноги трясутся от страха, а дух захватывает. Я не знаю, как я сделала прыжок вниз. Это очень-очень страшно…это… невероятно!”.

После такого многим джамперам хочется вновь испытать себя и покорить гораздо большую высоту. Для прыжков спортсмены выбирают объекты городской инфраструктуры – башни, крыши, мосты. Но более красивые пейзажи – за пределами мегаполиса. Кажется, что роупджампинг опасен для жизни. Спортсмены отталкиваются от точки прыжка, несколько секунд находятся в свободном падении. Страховка и подъём обеспечивают две альпинистских веревки. Безопасность прыжка определяется знаниями организаторов и качеством снаряжения. На счету инструктора Эдуарда Батаева больше тысячи прыжков.

“На всех узлах и элементах системы навески, нагрузки при прыжке человека до 120 килограммов не превышают 250-300 килограммов. Все элементы системы выдерживают более двух тонн, и еще дублированы все веревки и карабины”, – рассказывает Эдуард.

Снаряжение гарантирует безопасность, но не избавляет от страха. Адреналин в крови все равно зашкаливает. И это нормально, говорят инструкторы. Острые ощущения, выход из зоны комфорта и преодоление себя – в этом и заключается экстремальный отдых.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Инна Лисинец

Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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