Прямые авиарейсы из Симферополя в Красноярск запустят в марте

7 февраля 2020     14
Прямые авиарейсы из Симферополя в Красноярск запустят в марте

31 марта из Симферополя отправится первый самолет в Красноярск. Перелеты будут осуществляться до 25 октября 2020 года.

В прошлом году это направление обслуживала авиакомпания Nordwind, которая также возобновит полеты с июня. А новые рейсы с марта вводит “Аэрофлот”. Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом 2020 года значительно вырастет.

С конца марта «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы между Симферополем и Красноярском четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737, время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба крымского аэропорта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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