Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России

С 16 по 18 сентября в Москве прошёл финал конкурса «Лучший психолог МЧС России – 2019».

Соревнование проходило в два этапа. Отборочный тур состоялся весной в дистанционном формате. В нём приняли участие 95 психологов из разных регионов. За звание лучшего продолжили борьбу девять финалистов.

Второй этап прошёл очно в Москве и включал несколько заданий. В течение трёх дней участники состязались в знаниях по психологии и умении применять их на практике.

Третье место в конкурсе заняла специалист Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Елизавета Духина.

«Для меня было большой честью принимать участие в конкурсе всероссийского уровня и состязаться с достойными соперниками», – отметила она.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь