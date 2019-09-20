Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России

20 сентября 2019     10
Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России

С 16 по 18 сентября в Москве прошёл финал конкурса «Лучший психолог МЧС России – 2019».

Соревнование проходило в два этапа. Отборочный тур состоялся весной в дистанционном формате. В нём приняли участие 95 психологов из разных регионов. За звание лучшего продолжили борьбу девять финалистов.

Второй этап прошёл очно в Москве и включал несколько заданий. В течение трёх дней участники состязались в знаниях по психологии и умении применять их на практике.

Третье место в конкурсе заняла специалист Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Елизавета Духина.

«Для меня было большой честью принимать участие в конкурсе всероссийского уровня и состязаться с достойными соперниками», – отметила она.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России
Психолог МЧС из Севастополя стала одной из лучших в России

С 16 по 18 сентября в Москве прошёл финал конкурса «Лучший психолог МЧС России – 2019». Соревнование проходило в два этапа. …



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