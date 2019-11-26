Публичные слушания по межеванию в бухте Круглой перенесены на декабрь

26 ноября 2019     9
Публичные слушания по межеванию в бухте Круглой перенесены на декабрь

Публичные слушания по планировке и межеванию территории в бухте Круглой рядом с пляжем Омега перенесены.

Такое решение принял глава города Михаил Развожаев после встречи с экологами, общественниками и депутатами Законодательного собрания.

Ранее исполняющий обязанности губернатора поручил департаменту архитектуры представить новый проект планировки территории бухты, в котором общественное пространство будет максимально расширено. В частности, было принято решение сохранить фисташковую рощу. А незанятые застройкой земли благоустроить. В ходе встречи было предложено провести комплексное экологическое обследование, чтобы впоследствии сделать выводы о дальнейшем развитии этой территории. Планируется, что результаты работы экспертов будут представлены на публичных слушаниях 10 декабря 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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