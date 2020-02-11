Пункты обогрева в Севастополе посетили более 100 человек

Временные пункты обогрева в городе развернули 7 февраля в связи понижением температуры воздуха.
Палатки, оборудованные тепловыми пушками, за это время посетили 103 человека.
«Сюда жители города обращались по разным вопросам: кто-то согреться, кому-то нужно было зарядить телефон, получить теплую одежду, некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь: три человека были доставлены в больницу», – рассказал замдиректора Департамента труда и соцзащиты Сергей Лысак.
Он уточнил, что из всех обратившихся 11 – граждане без определённого места жительства. 10 февраля, с началом потепления, пункты обогрева были демонтированы.
Источник: Вести.Севастополь