Пункты обогрева в Севастополе посетили более 100 человек

11 февраля 2020     13
Пункты обогрева в Севастополе посетили более 100 человек

Временные пункты обогрева в городе развернули 7 февраля в связи понижением температуры воздуха.

Палатки, оборудованные тепловыми пушками, за это время посетили 103 человека.

«Сюда жители города обращались по разным вопросам: кто-то согреться, кому-то нужно было зарядить телефон, получить теплую одежду, некоторым потребовалась неотложная медицинская помощь: три человека были доставлены в больницу», – рассказал замдиректора Департамента труда и соцзащиты Сергей Лысак.

Он уточнил, что из всех обратившихся 11 – граждане без определённого места жительства. 10 февраля, с началом потепления, пункты обогрева были демонтированы.

Источник: Вести.Севастополь

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