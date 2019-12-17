Пункты психологической помощи детям появятся во всех районах Севастополя

17 декабря 2019     16
Пункты психологической помощи детям появятся во всех районах Севастополя

Их оборудуют в 2020 году за счёт городского бюджета. Детям будут помогать осваивать образовательные программы, убирать стресс перед экзаменами, давать советы по общению со сверстниками и родителями.

Сегодня аналогичный центр уже работает на базе детского сада №130. Его открыли два года назад в рамках национального проекта «Образование» в 2018 году. С детьми дошкольного возраста здесь работают логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. Центр укомплектован диагностическим оборудованием, заниматься на котором могут, как ребята из детского сада, так и все желающие.

«Здесь оказываются консультативные услуги детям, у которых имеются проблемы в обучении, детям, у которых имеются проблемы с нарушением речи, ну и какие-то психологические семейные особенности. Родители получали консультации в рамках работы этого центра», – говорит заведующая детским садом №130 Наталья Ломакина.

За два года в первом в Севастополе центре приняли около 1000 детей от полутора до семи лет. С одними провели разовую коррекционную работу, другим составили индивидуальные образовательные маршруты. Рекомендации психологи дают как самому ребёнку, так и его родителям, и руководителям образовательного учреждения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: boombate.com

Источник: Вести.Севастополь

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