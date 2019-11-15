Пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу

15 ноября 2019     14
Пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу

С полудня 15 ноября украинский контрольный пункт пропуска «Каланчак» снова начал пропуск машин и людей.

КПВВ не работал неделю. Его закрытия потребовали ремонтные работы. Украина сейчас реконструирует все свои пункты въезда-выезда на границе с Россией.

Из-за этого с российской стороны был закрыт КПП «Армянск».

КПВВ «Чонгар» также сегодня открыл отремонтированные помещения. КПВВ «Чаплынка» («Перекоп») продолжает работать в штатном режиме».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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