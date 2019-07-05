Путешественник Федор Конюхов отправился в Крым на «Летающей Лаборатории»

Сегодня утром Фёдор Конюхов и Сергей Рябчинский, президент федерации планерного спорта России, взлетели с аэродрома «Северка» в Московской области и взяли курс на Евпаторию, на аэродром Табаско. Если позволит погода, то к вечеру они должны будут сесть в Крыму. Но пока их задержали в Ростовской области на аэродроме около станицы Ольгинская. Путешественникам не дают разрешение на вылет в Крым.

Фёдор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Он первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах, и в одиночку на Южном и Северном полюсах.

Сейчас Конюхов и Рябчинский летят на аппарате, который конструкторы назвали «Летающей Лабораторией». Его создали для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолёта, работающего на солнечных батареях.

Как сообщается на сайте Федора Конюхова, задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла «Летающей Лаборатории» – 25 метров, а самолет весит всего 900 килограммов. Самолет оборудован системой автоматической передачи координат Iridium 360. Координаты отображаются по ссылке: https://www.iridium360.ru/sharedmap/7d77c5b6. Частота передачи координат – каждые 10 минут.

В 2021 году Фёдор Конюхов планирует совершить на таком самолете одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца. Этим проектом под названием «Альбатрос» занимается российская технологическая компания РОТЕК. Команда работает над созданием самолёта, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за 7 суток. Пока идет проектирование большого самолета, в России проходят испытательные полёты на прототипе – аппарате «Летающая Лаборатория».

В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света на энергии солнца – швейцарский самолёт Solar Impulse 2 облетел земной шар за 500 дней, правда, сделав 19 остановок.

13 июля в 18:00 Севастопольском центре культуры и искусств пройдет творческая встреча с Федором Конюховым. Путешественник не раз бывал в Севастополе, но вот такая встреча, на которую свободно могут прийти жители и гости города, состоится впервые.

Фото с сайта Федора Конюхова

Видео информагентства “Дон24”

Источник: Вести.Севастополь