Путина попросили включить в нацпроект «Культура» реконструкцию Панорамы «Оборона Севастополя»

Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко на встрече с общественностью Крыма и Севастополя обратился к президенту России с двумя просьбами.

Он попросил включить в национальный проект “Культура” реконструкцию музея “Оборона Севастополя 1854-1855 годов”. Сейчас идет модернизация Исторического бульвара, а само здание Панорамы, последний раз видевшее ремонт в 50-ых годах ХХ века, остается нереставрированным. Также Николай Мусиенко рассказал, что ему хотелось бы восстановить цельность Исторического бульвара. В украинский период там появилось несколько сторонних организаций, которые не имеют никакого отношения к музею-заповеднику. По словам директора, коммерческая деятельность этих организаций противоречит сохранению музейных объектов.

– С Минкультуры поговорю по поводу дальнейшей поддержки музея, с новым министром. Она женщина энергичная, мы найдем с ней решение, – отозвался на просьбы президент, а вопрос со сторонними организациями поручил проработать врио губернатора Севастополя.

– Такие ситуации чаще всего требуют судебных решений, – объяснил Михаил Развожаев.

– Сделайте эти шаги, посмотрите, с кем надо договориться, если возникнут вопросы, мы с удовольствием вам поможем, – добавил Путин.