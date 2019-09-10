Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры главы республики

10 сентября 2019     16
Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры главы республики

Председатель первого созыва Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил сегодня журналистам, что Президент России внес на рассмотрение парламента республики три кандидатуры на пост главы, сообщает РИА Новости Крым.

Это Сергей Аксенов, действующий глава республики Крым, Павел Шперов, депутат Госдумы и Сергей Богатыренко, первый секретарь Крымского рескома КПРФ.

Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – заявил Константинов.

Сергей Аксенов был избран главой Республики Крым и председателем Совета министров 9 октября 2014 года, и срок его полномочий подходит к концу. 

Фото с сайта online-crimea.ru

Источник: Вести.Севастополь

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