Путин вручил орден "Родительской славы" семье из Севастополя

В этом году награды удостоены семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

«На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия», – сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин вручил орден “Родительской славы” семье Лисейцевых из Севастополя, которая воспитывает семерых детей, сообщила пресс-служба Администрации президента в четверг.

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