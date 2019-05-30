Путин вручил орден "Родительской славы" семье из Севастополя

30 мая 2019     23
Путин вручил орден "Родительской славы" семье из Севастополя

Президент России Владимир Путин вручил орден “Родительской славы” семье Лисейцевых из Севастополя, которая воспитывает семерых детей, сообщила пресс-служба Администрации президента в четверг.

«На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия», – сказал Владимир Путин.

Вручение прошло в преддверии праздника Дня защиты детей в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

В этом году награды удостоены семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

Видео: www.kremlin.ru

Источник: Вести Севастополя

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