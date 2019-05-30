Путин вручил орден "Родительской славы" семье из Севастополя

Президент России Владимир Путин вручил орден “Родительской славы” семье Лисейцевых из Севастополя, которая воспитывает семерых детей, сообщила пресс-служба Администрации президента в четверг.
«На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия», – сказал Владимир Путин.
Вручение прошло в преддверии праздника Дня защиты детей в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
В этом году награды удостоены семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.
Видео: www.kremlin.ru
Источник: Вести Севастополя