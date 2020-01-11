Путин выделил четыре главных задачи в развитии Севастополя и Крыма

В эти минуты в Ялте проходит совещание, посвященное развитию Крымского полуострова, под председательством президента Владимира Путина. В нем также участвуют несколько федеральных министров и главы Севастополя и Крыма. Местом для встречи был выбран санаторно-курортный комплекс “Mriya Resort & SPA”.

Самой важной задачей Путин считает дальнейшее повышение качества жизни севастопольцев и крымчан: это ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство общественных пространств и придомовых территорий. Причем речь идет не только о курортных, туристических зонах, но и всех населенных пунктах, подчеркнул президент. Для этого нужно использовать ресурсы нацпроектов.

Второй задачей Путин считает появление хорошей региональной инфраструктуры. По его словам, задана высокая планка по строительству магистральной инфраструктуры – это трасса «Таврида», Крымский мост, новый аэропорт Симферополя, но и в других городах должны появляться современные инфраструктурные объекты.

В качестве третьей задачи Путин обозначил нормализацию цен на продукты питания, товары и топливо. Президент рассчитывает, что открытие 1 июля грузового железнодорожного сообщения с материком поможет в решении этой проблемы. Жители полуострова бесконечно жалуются главе государства на завышенные цены. Путин попросил местную власть не чинить препятствий при открытии новых торговых центров, а наоборот, содействовать тому, чтобы они появлялись на полуострове. Одна из важнейших задач, по словам президента, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов населения.

И четвертым направлением Путин назвал развитие отрасли здравоохранения.

«Масштаб задач огромный, – заявил президент. – Отрасль находится в плачевном состоянии: не хватает врачей, многие здания, в которых размещаются больницы, пришли в негодность. Здесь хуже, чем в целом по России. Не все вопросы решены и в сфере лицензирования медицинских учреждений, отсюда сложился перекос в сторону платной медицины. Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране. Я прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме и дать конкретные предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения».

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь