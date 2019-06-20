Путин: в конце года железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана

20 июня 2019     17
Путин: в конце года железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана

Президента России ещё раз спросили о сроках запуска железнодорожного сообщения по мосту, соединяющему Тамань с Керчью. Вопрос прозвучал в конце программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» во время блиц-опроса.

«Работа идет по плану. И в этом году, в конце года железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана», – коротко заявил глава государства.

Сегодня же стало известно, что первый состав направится в Крым из Москвы. Об этом в ходе VI Крымского транспортного форума сообщил генеральный директор “Крымской железной дороги” Алексей Гладилин.

Ранее исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян сообщил, что первый поезд пройдёт по Керченскому мосту 9-10 декабря.

14 июня на главном участке строительства Ж/Д части Крымского моста была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь».

Источник: Вести.Севастополь

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