Путин дал поручение по судьбе Севастопольского морского порта

На сайте Кремля опубликован список поручений Владимира Путина, сформированный после совещания в Ялте 10 января по социально-экономическому развитию Севастополя и Крыма.
Так Правительству России совместно с правительством Севастополя нужно будет обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса ГУПС «Севастопольский морской порт». Доклад об этом врио губернатора города должен будет представить президенту страны до 31 марта.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь