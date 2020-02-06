Путин дал поручение по судьбе Севастопольского морского порта

6 февраля 2020     19
Путин дал поручение по судьбе Севастопольского морского порта

На сайте Кремля опубликован список поручений Владимира Путина, сформированный после совещания в Ялте 10 января по социально-экономическому развитию Севастополя и Крыма.

Так Правительству России совместно с правительством Севастополя нужно будет обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса ГУПС «Севастопольский морской порт». Доклад об этом врио губернатора города должен будет представить президенту страны до 31 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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