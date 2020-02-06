Путин дал поручение по судьбе Севастопольского морского порта

Так Правительству России совместно с правительством Севастополя нужно будет обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса ГУПС «Севастопольский морской порт». Доклад об этом врио губернатора города должен будет представить президенту страны до 31 марта.

На сайте Кремля опубликован список поручений Владимира Путина, сформированный после совещания в Ялте 10 января по социально-экономическому развитию Севастополя и Крыма.

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