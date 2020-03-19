Путин и Аксенов обсудили борьбу с коронавирусом в Крыму

Сегодня утром президент России и глава Крыма обсудили меры по предотвращению распространения на полуострове коронавируса и социально-экономическую ситуацию, которая складывается в республике.

Как сообщил Сергей Аксенов, граница с Украиной была закрыта в ночь с 17 на 18 марта, и пассажиропоток в Крым сразу уменьшился в 10 раз. В Крым пускают только граждан России и тех, у кого есть вид на жительство в нашей стране.

«На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – десять человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился, – доложил президенту Аксенов. – У нас, конечно, имеется в общей сложности дефицит масок, но в данном случае медицинские организации и те службы, которые работают непосредственно с населением, – все оснащены полностью масками, защитными костюмами. Около 900 000 масок сегодня в наличии и 800 000 есть в резерве. Около 11 000 одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено.

Лекарственные препараты в полном объёме закуплены. Благодаря поддержке Правительства России будет дополнительно закуплено 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В 27 учреждениях здравоохранения развёрнут 71 бокс на 355 койко-мест, готовых принять больных.

Сергея Аксенова беспокоит приближающийся курортный сезон. По бронированию номеров Крым сейчас на первом месте среди всех регионов России.

«Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало. В Крыму пока здравницы загружены на 50%, но ожидаем с учётом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены. И соответственно, с Правительством совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь [заболевших] и быстро их выявлять».

На вопрос Путина о социально-экономической ситуации, Аксенов ответил, что она развивается. Создана правительственная комиссия по контролю за ценами на продовольствие. На всех складах – двухнедельный запас продовольствия для всех супермаркетов, магазинов, а также лекарственных препаратов для аптек. Каждый день в республике проходит мониторинг цен на лекарства и продукты питания.

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Служба информации «Вести – Севастополь» Фото kremlin.ru

Источник: Вести.Севастополь