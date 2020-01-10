Путин отметил, что промышленное производство Севастополе выросло в 2,5 раза

10 января 2020     17
Путин отметил, что промышленное производство Севастополе выросло в 2,5 раза

На совещании в Ялте президент России коротко подвел итоги развития Севастополя и Крыма за последние пять лет, что регионы развиваются в составе России, и сосредоточился на задачах, которые еще остаются нерешенными.

Так президент отметил, что рост промышленного производства в Крыму увеличился почти вдвое, а в Севастополе – в 2,5 раза. Оборот розничной торговли в Крыму вырос на 12%, в Севастополе – на 29. Уровень безработицы в Республике Крым сократился с 7,2 процентов в 2015 году до 5,5 процентов к концу 2019-го, а в Севастополе – с 8,3 до 4,1 процента. Это в первую очередь результат загрузки заказами или даже возобновления работы некоторых предприятий.

В 2019 году Крым посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов. Это на 9,3 процентов больше, чем в 2018 году. Свыше половины из них (57%) прибыли в Крым по новому мосту.

«Опираясь на эту базу, нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую, социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты, – заявил Путин. – Ну, понятно, что эти крупные инфраструктурные проекты, они всех радуют, они создают базу, это совершенно очевидно. Но я сейчас хочу сказать и буду говорить главным образом даже не о туристах, а о тех людях, которые в Крыму и Севастополе проживают. Давайте об этом сегодня поговорим, сосредоточим внимание на том, что нужно сделать для людей, которые здесь проживают постоянно. Нужно максимально четко понимать запросы людей, для того чтобы чутко откликаться на эти запросы, быстрее принимать соответствующие решения, давно назревшие проблемы надо решать».

Владимир Путин обозначил 4 ключевые задачи для улучшения дальнейшей жизни крымчан и севастопольцев.

В программе совещания значатся доклады глав двух регионов: Михаила Развожаева и Сергея Аксенова, а также выступления федеральных министров о том, как сейчас обстоят дела на полуострове.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kremlin.ru

Источник: Вести.Севастополь

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