Путин отправил в отставку главного следователя Крыма

Президент России Владимир Путин сегодня уволил начальника Главного следственного управления СКР по Республике Крым, генерал-майора юстиции Михаила Назарова. Сегодня глава государства освободил от должностей около тридцати руководителей правоохранительных органов в регионах.

Назаров возглавлял управление с 2014 года. Этим летом было решено объединить крымское и севастопольское управления. Исполняющим обязанности начальника нового ведомства назначен Владимир Терентьев, до этого он работал первым заместителем Назарова.

Источник: Вести.Севастополь