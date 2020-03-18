Путин поможет россиянам вернуться на Родину

Россия окажет помощь своим гражданам, у которых возникли проблемы с возвращением на Родину из-за распространения коронавируса, сказал Владимир Путин.

«Мы, разумеется, будем максимально делать все для того, чтобы людям помочь, – сказал Глава Государства, – вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой. Здесь будем соответствующим образом с ними работать».

Президент при этом отметил, что, несмотря на то, что в некоторых странах болезнь приобрела характер массовой эпидемии, россияне продолжают ездить «везде и в большом количестве».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь