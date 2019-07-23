Путин поручил утвердить план строительства больниц в Севастополе

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Севастополя утвердить план мероприятий по строительству медицинских объектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Севастополя: а) утвердить план мероприятий («дорожную карту») по строительству в г.Севастополе и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана мероприятий», – говорится в документе.

Первый доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до октября, далее – ежеквартально.

«Народный фронт держал на контроле строительство важных медицинских объектов для Севастополя, наши активисты в Севастополе неоднократно поднимали эту тему. Сегодня я занимаюсь этими вопросами уже в статусе ВРИО Губернатора. С первого дня, как приехал в Севастополь, сразу приступил к формированию дорожной карты по строительству медицинских объектов», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Президент также поручил проанализировать доступность и качество медицинской помощи онкобольным в городе. Доклад по этому поручению – до сентября.

Ответственные за выполнение этих поручений – премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Финансирование строительства онкодиспансера предусмотрено в соответствии с государственной программой развития здравоохранения Севастополя на 2017-2022 годы. Проектно-сметную документацию по диспансеру разработали в ноябре прошлого года.

Инфекционную больницу на 200 пациентов планируют построить в Ленинском районе города. Проект медицинского учреждения на пять корпусов был одобрен в феврале.

Строительство новой больницы медицинской скорой помощи на 435 коек планируется завершить в 2022 году.

Источник: Вести.Севастополь