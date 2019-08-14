Путин посетил фестиваль в Херсонесе и посмотрел балет «Спартак»

14 августа 2019     18
Путин посетил фестиваль в Херсонесе и посмотрел балет «Спартак»

Сегодня вечером в Севастополе постановкой Новосибирского театра «Спартак» открылся фестиваль оперы и балета. Почетными гостями стали Владимир Путин и Ольга Голодец, вице-премьер правительства страны. Президент дважды был зрителем «Оперы в Херсонесе», так что уже можно говорить о том, что глава государства не пропускает ни один фестиваль.

Чтобы севастопольцы и гости смогли увидеть такую масштабную постановку, в Херсонесе на берегу Карантинной бухты была смонтирована точная копия сцены Новосибирского театра оперы и балета. Именно постановку этого театра решено было показать на открытии фестиваля. Главные партии сегодня исполнят премьер Баварского Национального балета Озиель Гоунео, а также лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля “Золотая Маска” Сергей Полунин. С 12 августа он назначен и.о. ректора Севастопольской Академии хореографии

Сергей Полунин уже встретился с мальчиками и девочками, которые будут учиться в Академии хореографии и подарил им пуанты. Родителям детей сообщили, что в антракте с ребятами хочет пообщаться и Владимир Путин. 

15 августа зрители снова увидят балет «Спартак», только уже в исполнении новосибирских артистов. А сам фестиваль в Херсонесе завершится 17 августа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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