Путин поцеловал руку ученице Академии хореографии в Севастополе

Накануне вечером в Херсонесе после двух актов балета «Спартак» президент России пообщался с ребятами, которые прошли жесткий отбор и стали первыми учениками новой Академии хореографии в Севастополе.

«Это лицо нашего проекта», – так охарактеризовала ребят вице-премьер правительства страны Ольга Голодец. Также она представила президенту и.о. ректора Академии Сергея Полунина и художественного руководителя Ивана Кузнецова. Кроме них на этой встрече присутствовали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, главный режиссер театра имени Луначарского Григорий Лифанов и директор Севастопольского театра танца имени Вадима Елизарова Александр Елизаров.

– Вы востребованный артист, модный, я бы даже сказал, вы нарасхват, и вы будете здесь сидеть, работать? – спросил президент у Полунина. – Дети – это самое большое счастье, я считаю, – коротко ответил танцовщик. Путин не поверил, пришлось вмешаться Ольге Голодец. – Сергей много времени провел при отборе детей, – сообщила она президенту.

Также главу государства интересовало, где ребята будут заниматься, пока у Академии хореографии нет собственного здания.

«В спортивном комплексе мы нашли помещения, – ответил ему Иван Кузнецов, главный балетмейстер Ростовского театра оперы и балета, назначенный художественным руководителем новой Академии в Севастополе. – Там высокие потолки, и есть возможность наращивать площади, чтобы принять в следующем году еще детей. А к концу обучения мы хотим с ними поставить выпускной спектакль, с костюмами, с хореографией, чтобы полностью погрузить их в театральную среду. От родителей хочу передать Вам огромную благодарность, что открылась такая Академия и дети со всего Крыма смогут получать такое образование у мастеров».

Дети просили у президента автографы, фотографировались с ним. Одна из девочек Анастасия Еременко на прощание протянула Владимиру Путину руку, а он обратился к ней “мадемуазель”, опустился на одно колено и поцеловал ее, чем вызвал восхищенные отзывы мальчишек.

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Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь