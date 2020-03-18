Путин призвал россиян не верить фейковым новостям о коронавирусе

18 марта 2020     4
Путин призвал россиян не верить фейковым новостям о коронавирусе

Власти не скрывают истинную информацию о масштабах распространения коронавируса, сообщил Владимир Путин на встрече с общественниками полуострова Крым.

Глава государства призвал россиян не верить фейковым новостям о масштабах распространения коронавируса в России. Он уверен, чтобы информационные вбросы делаются, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

«Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России», –  сказал Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать усилия по предупреждению распространения инфекции, и в настоящий момент ситуация с коронавирусом находится под контролем. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Крымские белорусы хотят усиления связей с официальным Минском
Крымские белорусы хотят усиления связей с официальным Минском

По словам руководителя «Региональной белорусской национально-культурной автономии» Романа Чегринца, представители общественной организации приглашали представителей Беларуси в Крым. После завершения строительства …


Президента попросили выделить деньги на строительство нового корпуса больницы на Северной стороне
Президента попросили выделить деньги на строительство нового корпуса больницы на Северной стороне

Выделить федеральные деньги на строительство нового корпуса горбольницы №4, расположенной на Северной стороне Севастополя – с такой просьбой к Владимиру …


Путин призвал россиян не верить фейковым новостям о коронавирусе
Путин призвал россиян не верить фейковым новостям о коронавирусе

Власти не скрывают истинную информацию о масштабах распространения коронавируса, сообщил Владимир Путин на встрече с общественниками полуострова Крым. Глава государства …


Путина попросили включить в нацпроект «Культура» реконструкцию Панорамы «Оборона Севастополя»
Путина попросили включить в нацпроект «Культура» реконструкцию Панорамы «Оборона Севастополя»

Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко на встрече с общественностью Крыма и Севастополя обратился к президенту России с двумя просьбами.  …


Севастопольцы просят у Владимира Путина восстановить порт
Севастопольцы просят у Владимира Путина восстановить порт

С просьбой восстановить Севастопольский порт к президенту обратился руководитель Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Владимир Путин рассказал, что порт, оставшийся …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты