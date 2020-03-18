Путин призвал россиян не верить фейковым новостям о коронавирусе

Власти не скрывают истинную информацию о масштабах распространения коронавируса, сообщил Владимир Путин на встрече с общественниками полуострова Крым.

Глава государства призвал россиян не верить фейковым новостям о масштабах распространения коронавируса в России. Он уверен, чтобы информационные вбросы делаются, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

«Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России», – сказал Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать усилия по предупреждению распространения инфекции, и в настоящий момент ситуация с коронавирусом находится под контролем.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь