Путин прокатился на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

10 августа 2019     33
Путин прокатился на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

Президент России Владимир Путин посетил сегодня юбилейное байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” “Тень Вавилона”. Оно проходит в Севастополе на горе Гасфорта.

Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле. За ним сидел врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов. На сцену, чтобы поприветствовать собравшихся президент не выходил, и многие гости байк-шоу его даже не видели. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь

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