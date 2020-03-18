Путин считает Крым уникальным местом, нуждающимся в поддержке

18 марта 2020     12
Путин считает Крым уникальным местом, нуждающимся в поддержке

На встрече с общественностью в Севастополе Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что до присоединения к России Крым был финансовым донором для Украины.

Главы Государства подчеркнул, что инфраструктура Крыма уничтожалась, хотя регион сам нуждался в поддержке. Поскольку экономика других областей Украины находилась еще в более худшем положении, из Крыма перераспределялись денежные средства на всю страну.

«Это видно из документов финансовых. Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался, – сказал Владимир Путин. – Прежние руководители прямо и честно говорили об этом».

По его словам, Крым является уникальнейшим местом, в котором веками концентрировался интерес Российского государства. Поэтому, до распада Советского Союза, Республика Крым защищалась особым образом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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