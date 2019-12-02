Пытаясь выиграть приз, жительница Севастополя лишилась сбережений

В Севастополе злоумышленники отрабатывают новый способ похищения денег – с помощью розыгрышей подарков.

К жительнице Севастополя на улице подошли неизвестные люди и представились работниками крупной сети магазинов бытовой техники. Они предложили ей поучаствовать в розыгрыше призов в связи с открытием нового супермаркета.

Потом женщине сообщили, что она выиграла дорогостоящую вещь, но не она одна. Право на этот приз имеет еще одна женщина, и им необходимо поделить выигрыш. Либо тот, кто заберет себе весь приз, компенсирует другому часть его стоимости. Ничего не подозревавшая женщина решила забрать технику себе, согласившись выплатить часть суммы неизвестно кому. Чтобы она доказала свою платежеспособность, организаторы розыгрыша приехали к ней домой, якобы они должны были убедиться, что у женщины есть деньги. Они подсмотрели, где она хранит сбережения, а потом, отвлекая ее внимание, похитили деньги и скрылись. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщила пресс-служба УВМД по городу, сейчас сотрудники органов внутренних дел принимают все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Полиция Севастополя просит жителей не попадаться на уловки организаторов всевозможных розыгрышей или продавцов лекарств, медицинской или бытовой техники по заниженным ценам.

«Если к вам обратились неизвестные, сообщающие о выигрыше и просящие показать им деньги для подтверждения платежеспособности, либо предлагающие под каким-либо предлогом внести предоплату для получения приза (например, оплата его доставки, налоговые отчисления и т.п.), то необходимо критически отнестись к такому заманчивому предложению. В подобных ситуациях ни в коем случае не демонстрируйте и не передавайте им деньги и иное ценное имущество. Не следует доверять им и тем более впускать их в жилище», – предупреждают в УМВД.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь