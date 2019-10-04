«Пытливый» возвращается из Сирии в Севастополь

4 октября 2019     7
«Пытливый» возвращается из Сирии в Севастополь

Завтра, 5 октября, сторожевой корабль «Пытливый» вернется из Средиземного моря в пункт постоянного базирования – Севастополь, сообщает пресс служба флота. В девять утра субботы «Пытливый» пройдёт боновые ворота Севастопольской бухты. На причале состоится торжественная встреча экипажа и осмотр корабля.

На «Пытливом» вернется в город и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, который был с официальным визитом в Греции.

Переход к берегам Сирии, где несет дежурство постоянное соединение ВМФ, «Пытливый» начал в середине июля. А в середине августа экипаж корабля в сирийском порту Тартус навестил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. Он наградил отличившихся военнослужащих медалями организации “За ратную доблесть”, а также от лица всероссийской организации ветеранов “Боевое братство” передал экипажу в подарок необходимую оргтехнику.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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