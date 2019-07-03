Пьяного водителя на угнанном авто задержали в Севастополе

Встреча угонщика и полицейских закончилась задержанием. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

В ночь на 3 июля в районе площади Комбата Неустроева полицейские обратили внимание на иномарку – водитель вёл себя подозрительно Внезапно остановился, потом – попытался скрыть. 29-летний водитель, как выяснилось после задержания, был пьян. А транспорт числился в угоне.

Злоумышленнику предъявили вождение в состоянии опьянения – санкции статьи предусматривают арест сроком от десяти до пятнадцати суток. И дополнительно – уголовное дело за угон. А это – лишение свободы на срок до 5 лет.

В сообщении отмечают, что владелец угнанной машины поблагодарил сотрудников ГИБДД за то, что авто нашли в целости и сохранности.

С сегодняшнего дня также освидетельствование на наличие алкоголя в крови в Севастополе станет проще.

фото revda-info.ru

Источник: Вести.Севастополь