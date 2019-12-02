Пьяный водитель провез полицейского на капоте своего автомобиля

2 декабря 2019     9
Пьяный водитель провез полицейского на капоте своего автомобиля

ЧП произошло в поселке Октябрьское Красногвардейского района. 33-летний мужчина сел за руль пьяным, да еще и без прав.

На странную траекторию движения машины обратил внимание участковый полиции – он заподозрил, что управляет иномаркой человек нетрезвый. Когда автомобиль остановился на перекрестке, он подошел к нему и попросил у водителя документы. Тот понял, что показывать ему нечего, начал материться, а потом решил скрыться и резко нажал на газ. Полицейский оказался на капоте машины.

Несмотря на то, что она ехала с большой скоростью, да еще и виляла из стороны в сторону, участковому удалось удержаться и даже остановить водителя, сообщили в МВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ провели освидетельствование водителя, и оно подтвердило, что он сел за руль пьяным. Кроме того, он уже был лишен права управления автомобилем. На мужчину возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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